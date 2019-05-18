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«Зе! От Кривбасса до Донбасса». Трейлер
Первый фильм студии «Черный флаг» — про Владимира Зеленского. Скоро на «Медузе»
1 минута
09:04, 18 мая 2019
Владимир Зеленский 20 мая займет пост президента Украины. Сергей Ерженков и Илья Жегулев съездили в родной город Зеленского — Кривой Рог, поговорили с его учителями, друзьями детства, коллегами по студии «Квартал 95», чтобы понять, как «простой парень из Кривбасса» смог стать тем, кем он стал. Фильм студии документального кино «Черный флаг», которая была запущена «Медузой» весной 2019 года, выйдет в день инаугурации Зеленского — в ближайший понедельник. Не пропустите.
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