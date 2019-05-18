Владимир Зеленский 20 мая займет пост президента Украины. Сергей Ерженков и Илья Жегулев съездили в родной город Зеленского — Кривой Рог, поговорили с его учителями, друзьями детства, коллегами по студии «Квартал 95», чтобы понять, как «простой парень из Кривбасса» смог стать тем, кем он стал. Фильм студии документального кино «Черный флаг», которая была запущена «Медузой» весной 2019 года, выйдет в день инаугурации Зеленского — в ближайший понедельник. Не пропустите.

Подписывайтесь на наш Youtube