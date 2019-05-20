Журналисты «Коммерсанта»: издание не сможет информировать читателей о российской политике

Издание «Коммерсант» в ближайшее время не сможет информировать читателей о российской политике. Об этом говорится в заявлении журналистов издания.

«Коллектив „Ъ“ считает себя обязанными сообщить читателям, что „Коммерсантъ“ неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация», — говорится в обращении.

20 мая стало известно о том, что из «Коммерсанта» под давлением собственника Алишера Усманова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации были вынуждены уволиться журналисты Максим Иванов и Иван Сафронов.

Вслед за Ивановым и Сафроновым об уходе объявил весь отдел политики. Гендиректор ИД Владимир Желонкин сообщил, что заявления об увольнении будут рассмотрены 21 мая.

Представители Усманова информацию о давлении на журналистов отвергают.