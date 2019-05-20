Представитель Усманова: бизнесмен не вмешивается в редакционную политику «Коммерсанта», он не знал об увольнении журналистов

Представитель владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова заявил, что бизнесмен «не вмешивается в редакционную политику» газеты и «не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов».

Так он прокомментировал информацию о том, что соавторы статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совфеда Максим Иванов и Иван Сафронов были вынуждены покинуть газету под давлением со стороны Усманова.

«Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — заявил представитель бизнесмена.

Увольнение Иванова и Сафронова спровоцировало уход из «Коммерсанта» журналистов отдела политики в полном составе. Руководство издательского дома заявило, что решение было принято без участия акционеров.