Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников «Коммерсанта» из-за статьи о ней. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко.

20 мая корреспонденты газеты Иван Сафронов и Максим Иванов написали в соцсетях, что их вынудили уволиться по требованию акционера издания из-за статьи о возможной отставке Матвиенко с поста главы Совфеда. Вслед за ними заявления на увольнение из «Коммерсанта» подал весь отдел политики.

«Это кадровое решение, которое, несомненно, вызвало резонанс в соцсетях, было аргументировано и принято руководством ИД „Коммерсант“, поэтому рекомендуем обратиться за разъяснениями к ним. Сообщения сотрудников в соцсетях не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации», — сказал Пономаренко.

«О том, что такой сюжет существует, ей, безусловно, будет в мониторинге доложено», — добавил пресс-секретарь в комментарии РБК.