Двух журналистов «Коммерсанта» вынудили уволиться из-за статьи о Матвиенко. Вслед за ними ушел весь отдел политики

Специальный корреспондент «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покидают издательский дом. Об этом они написали в фейсбуке 20 мая.

По словам Сафронова, журналисты увольняются «не по своей воле», а по решению акционера, высказавшего претензии к статье «Спикеров делать из этих людей» — в ней говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Помимо Иванова и Сафронова, авторами статьи, которая вышла 17 апреля, также значатся Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков.

Увольнение журналистов оформлено по соглашению сторон.

«С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты „Коммерсанта“», — заявил «Ведомостям» гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин.

Обновлено. Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов сообщил, что вслед за уходом Сафронова и Иванова из издательского дома увольняется весь отдел политики. Это в том числе Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская и сам Черкасов.