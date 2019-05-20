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Заявления журналистов об уходе из «Коммерсанта»

Источник: Meduza
11 сотрудников «Коммерсанта» написали заявления об увольнении вслед за <a href="https://meduza.io/news/2019/05/20/dvoe-zhurnalistov-kommersanta-uvolilis-iz-za-stati-o-matvienko" target="_blank">уходом</a> из газеты корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова. Двух журналистов вынудил уволиться акционер издания Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Главред издания утверждает, что журналисты нарушили редакционные стандарты при подготовке материала.
11 сотрудников «Коммерсанта» написали заявления об увольнении вслед за уходом из газеты корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова. Двух журналистов вынудил уволиться акционер издания Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Главред издания утверждает, что журналисты нарушили редакционные стандарты при подготовке материала.
Всеволод Инютин