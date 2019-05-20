Total и Eni заморозили выплаты российским поставщикам после загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»
Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заморозили выплаты российским поставщикам нефти, в том числе «Роснефти» и «Сургутнефтегазу», из-за загрязнения нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Платежи должны были быть совершены к 15 мая. Как следует из сообщения агентства, компании готовы возобновить выплаты после определения величины нанесенного ущерба и возобновления поставок чистой нефти.
При этом российская сторона считает, утверждает Reuters, что западные покупатели должны заплатить за поставленный продукт и лишь затем формально заявить о претензиях к его качеству.
«Кто захочет платить за такую нефть? Это и не нефть, строго говоря. И никто в России не может объяснить, кто и кому будет выплачивать компенсации», — заявил один из источников (англ. яз.).