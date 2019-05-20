Обвиняемого в нападении на полицейского на акции «Он нам не царь» приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Он провел год в СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейского на акции «Он нам не царь» в мае 2018 года.

Как сообщает «Правозащита Открытки», поскольку Цакунов провел год в СИЗО, от оплаты штрафа суд его освободил.

Уголовное дело в отношении Цакунова расследовалось по части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья», предусматривает до пяти лет лишения свободы). Адвокат обвиняемого заявил, что будет обжаловать приговор.

Михаил Цакунов был задержан на акции «Он нам не царь» в Петербурге 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали. По версии следствия, Цакунов выбил полицейскому зуб. Свою вину Цакунов не признал. В конце апреля суд освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.