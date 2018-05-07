В Петербурге суд арестовал участника акции 5 мая. Его обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому
Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца местного жителя Михаила Цакунова, который был задержан на акции 5 мая и обвинен в насилии в отношении полицейского.
По версии следствия, во время задержания Цакунов умышленно ударил младшего сержанта полиции Сухарукова по лицу, в результате чего выбил ему зуб. Обвиняемый не признал вину.
Адвокат Цакунова Герман Параничев просил отправить его подзащитного под домашний арест, заявив, что у Цакунова нет загранпаспорта. Кроме того, он содержит свою невесту, которая из-за болезни вынуждена была оставить работу.
Судья приобщил к делу видеозапись задержания Цакунова, а также допросил автора видео, студента Никиту Дорофеева.
Правозащита «Открытой России» опубликовала видео задержания Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейскогоhttps://t.co/88qMjzzV6U на ролике не видно, чтобы молодой человек бил сотрудника pic.twitter.com/TwvjBVxImb— Медиазона (@mediazzzona) May 6, 2018