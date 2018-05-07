В Петербурге суд арестовал участника акции 5 мая. Его обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому

Медиазона
13:49, 7 мая 2018
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца местного жителя Михаила Цакунова, который был задержан на акции 5 мая и обвинен в насилии в отношении полицейского.

По версии следствия, во время задержания Цакунов умышленно ударил младшего сержанта полиции Сухарукова по лицу, в результате чего выбил ему зуб. Обвиняемый не признал вину.

Адвокат Цакунова Герман Параничев просил отправить его подзащитного под домашний арест, заявив, что у Цакунова нет загранпаспорта. Кроме того, он содержит свою невесту, которая из-за болезни вынуждена была оставить работу.

Судья приобщил к делу видеозапись задержания Цакунова, а также допросил автора видео, студента Никиту Дорофеева.

Михаил Цакунов был задержан на Дворцовой площади, где стоял со сдутой желтой уткой. Ему предъявили обвинение в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья, за что грозит до 10 лет лишения свободы. Цакунов заявил, что не участвовал в митинге, а утку нашел у дворников.
5 мая в десятках городов России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные Алексеем Навальным и приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. На акциях были задержаны более полутора тысяч человек, из них более 200 — в Санкт-Петербурге.

Акции протеста 5 мая

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