«Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов». «Амедиатека» извинилась за задержку выхода финала «Игры престолов»
Источник: «Амедиатека»
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Онлайн-сервис «Амедиатека», обладающий эксклюзивными правами на показ сериала «Игра престолов» в России, извинился перед подписчиками за полуторачасовую задержку выхода последнего эпизода утром 20 мая.
«Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль», — заявили в компании.
Причиной задержки в «Амедиатеке» назвали технический сбой.