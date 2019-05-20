«Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов». «Амедиатека» извинилась за задержку выхода финала «Игры престолов» 

Онлайн-сервис «Амедиатека», обладающий эксклюзивными правами на показ сериала «Игра престолов» в России, извинился перед подписчиками за полуторачасовую задержку выхода последнего эпизода утром 20 мая.

«Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль», — заявили в компании.

Причиной задержки в «Амедиатеке» назвали технический сбой.