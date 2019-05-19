Судья из Грозного подал в суд на Mail.ru из-за сообщения о том, что он списал жителям Чечни девять миллиардов рублей долгов за газ

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал в иски о защите чести и достоинства. Ответчиками по ним выступают издания, которые сообщили, что Дауркин вынес решение о списании для жителей Чечни девяти миллиардов рублей долгов за газ. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на представителей городских судов.

Иски поданы к сайтам Mail.ru, «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд». Дауркин просит опровергнуть сведения, опубликованные этими изданиями, и взыскать с них моральную компенсацию. Он требует по 10 миллионов с Mail.ru и «Капитала страны», а также пять миллионов со «Свободной прессы». Сколько истец просит взыскать с «Энерговектора» и «Нового взгляда», не сообщается (иски к этим изданиям пока не приняты к производству).

В декабре 2018 года Заводский районный суд Грозного обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги жителей города за газ в размере 9,4 миллиарда рублей. В апреле Верховный суд Чечни отменил это решение. Согласно карточке дела на сайте Заводского суда Грозного, его вынес судья Ахмед Имаев, пишет «Медиазона».