Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов жителей Грозного за газ

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного, постановившего списать задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей.

Коллегия в составе трех судей постановила, чтобы районный суд вынес новое решение. Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора в части проведения компанией инвентаризации.

Прокуратура Чечни в январе сообщила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере 9,3 миллиарда рублей. Позднее сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга.

В компании «Газпром» заявили, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам. ООО «Газпромежрегионгаз» подала апелляционную жалобу на вынесенное решение. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию.