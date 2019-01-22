Жителям Грозного простили девять миллиардов долга за газ. Когда о таком же списании попросили другие регионы, в Чечне начали путаться в датах и суммах

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17 января

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На сайте прокуратуры Чечни появилось сообщение (вот копия) о том, что суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долга жителей города за поставки газа. Прокуратура просила суд списать долги, так как они «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения».

18 января

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Депутаты Смоленской области написали запрос в прокуратуру с предложением изучить материалы чеченского дела и обратиться в суд с просьбой списать долги жителей региона. Аналогичным образом поступил один из депутатов в Башкирии.

19 января

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Запрос в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долга написал депутат госсовета Чувашии.

21 январЯ

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Обращение в прокуратуру по поводу списания долгов за газ написал депутат регионального парламента Пермского края. Депутаты заксобрания Петербурга попросили прокуратуру простить задолженность населения сразу за все коммунальные услуги.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отверг возможность списания долгов в других регионах.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров объяснил списание долга «спецификой региона», отметив, что республика не должна выплачивать долги, которые образовались во время . Министр подчеркнул отсутствие вины чеченского народа в том, что «какие-то глобальные силы решили выбрать республику, чтобы построить на ее территории террористический анклав».

Топ-менеджер «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов назвал сумму в 9 миллиардов рублей «информационным вбросом». «Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал», — сказал он, отметив, что в резолютивной части решения суда ее нет.

Сообщение на сайте прокуратуры Чечни отредактировали, упоминание суммы оттуда исчезло.

22 января

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Московская пресс-служба «Газпром межрегионгаза» подтвердила, что в мотивировочной части решения суда фигурирует сумма 9,35 миллиарда рублей. Эта задолженность, сообщили в пресс-службе, образовалась в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года — то есть уже после окончания боевых действий в Чечне.

Заместитель правления «Газпрома» Валерий Голубев назвал решение грозненского суда противоречащим правовым нормам. «Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — отметил он.

Генпрокуратура РФ потребовала от прокуратуры Чечни поддержать апелляцию «дочки» «Газпрома» на решение суда. В Москве указали прокурору Чечни «на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций».

Григорий Левченко