В Чувашии и Башкирии депутаты попросили прокуроров заняться списанием долгов за газ по примеру Чечни
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Депутат госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в региональную прокуратуру с просьбой предпринять действия для списания долгов местных жителей за газ.
Депутат сослался на опыт прокуратуры Чечни, которая через суд обязала «Газпром» списать девять миллиардов рублей долгов, попытки взыскать которые «создавали в обществе общественную напряженность».
«Тем временем, в Чувашской республике задолженность <…> составляла около трех миллиардов рублей, что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности», — написал депутат.
Аналогичный запрос 18 января отправил прокурору Башкирии депутат регионального парламента Дмитрий Чувилин. Ранее стало известно об обращении к региональному прокурору депутатов думы Смоленской области.