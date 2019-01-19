В Чувашии и Башкирии депутаты попросили прокуроров заняться списанием долгов за газ по примеру Чечни

Депутат госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в региональную прокуратуру с просьбой предпринять действия для списания долгов местных жителей за газ.

Депутат сослался на опыт прокуратуры Чечни, которая через суд обязала «Газпром» списать девять миллиардов рублей долгов, попытки взыскать которые «создавали в обществе общественную напряженность».

«Тем временем, в Чувашской республике задолженность <…> составляла около трех миллиардов рублей, что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности», — написал депутат.

Аналогичный запрос 18 января отправил прокурору Башкирии депутат регионального парламента Дмитрий Чувилин. Ранее стало известно об обращении к региональному прокурору депутатов думы Смоленской области.