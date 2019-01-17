Суд простил жителям Грозного 9 миллиардов рублей долгов за газ. Об этом просила прокуратура, опасавшаяся протестов

Заводской районный суд Грозного обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 миллиардов рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты горожанами услуг по подаче газа.

С соответствующим требованием в суд обратилась прокуратура. Там посчитали, что задолженность является «безнадежной к взысканию», а попытки требовать ее оплаты «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения».

В Грозном большая часть населения имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. За электричество, по оценкам мэрии, не платят 35% горожан.

Массовые отключения газа за долги в Грозном проводятся с ноября 2017 года. В конце 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров уволил четырех префектов города за неспособность собрать долги за газ и электричество.