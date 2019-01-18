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Депутаты Смоленской области попросили простить жителям долги за газ. По примеру Грозного, где списали девять миллиардов рублей

Андрей Шапошников
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Трое депутатов Думы Смоленской области от КПРФ предложили прокурору региона подать в суд иск с требованием списать долги за газ с местных жителей. Обращение направлено на имя прокурора, сообщил в фейсбуке депутат Андрей Шапошников.

Парламентарии предложили изучить опыт прокуратуры Грозного, которая через суд добилась, чтобы компания «Газпром межрегионгаз» списала девять миллиардов рублей долга за газ, образовавшегося у горожан.

«Мы, безусловно, понимаем, что в Российской Федерации не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой», — сказано в обращении депутатов.

Суд Грозного обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в девять миллиардов рублей, который образовался у жителей города. На этом настаивала прокуратура, посчитавшая, что попытки требовать оплаты долга могут вызвать протесты. В холдинге «Газпром межрегионгаз» заявили, что обжалуют судебное решение.