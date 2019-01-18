«Газпром» обжалует решение суда о списании девяти миллиардов рублей, которые задолжали за газ жители Грозного

Решение суда о списании девяти миллиардов рублей, которые задолжали за газ жители Грозного, будет обжаловано. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром межрегионгаз».

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию», — отметили в пресс-службе.

Заводской районный суд Грозного обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в девять миллиардов рублей, который образовался у жителей города.

Суд поддержал прокуратуру, которая посчитала, что задолженность является «безнадежной к взысканию», а попытки требовать ее оплаты могли вызвать протесты.