Генпрокуратура выступила против прокуратуры Чечни в споре о списании долгов жителей Грозного

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию ООО «Газпромежрегионгаз» на решение о списании долгов жителей республики.

Решение о списании долга было принято Заводским судом Грозного по иску, поданному прокуратурой Чечни. Этот иск Генпрокуратура считает необоснованным.

Кроме срока исковой давности следует учитывать и то, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», говорится в заявлении Генпрокуратуры.

«В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка», — цитирует заявление Генпрокуратуры РИА Новости.

В надзорном ведомстве также сообщили, что прокурору Чечни указано «на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций».

Прокуратура Чечни 17 января объявила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере 9 миллиардов рублей. Позже сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга.

После этого депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов обратились в прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность такого же списания долгов.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что решение чеченского суда о списании долга за газ противоречит действующим правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам.