«Газпром»: списание долгов жителей Грозного несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам

Принятое грозненским судом решение о списании 9 миллиардов рублей долга за газ противоречит действующим правовым нормам, заявил зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев.

По словам Голубева, учет задолженности как безнадежной не влияет на прекращение обязательств и на возможность предъявления исковых требований о взыскании.

Суд Грозного списал долги жителей города за газ после обращения прокуратуры, которая посчитала, что такая задолженность «создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления».

После решения грозненского суда депутаты заксобраний нескольких регионов, в том числе Чувашии, Башкирии, Смоленской области, Пермского края и Санкт-Петербурга, обратились в региональные прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность аналогичного списания долгов населения.