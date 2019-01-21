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новости
«За счет кого списываем?» Минстрой выступил против того, чтобы простить всем долги по ЖКХ — как в Чечне
Meduza
15:57, 21 января 2019
Грозненский суд
простил
жителям города девять миллиардов рублей долга за газ — прокуратура попросила списать задолженность, которая создавала в обществе «социальную напряженность». Об аналогичном списании долгов
попросили
в других регионах, а депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный
предложил
просто простить все долги по ЖКХ по всей стране.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press
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