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«За счет кого списываем?» Минстрой выступил против того, чтобы простить всем долги по ЖКХ — как в Чечне

Meduza
Грозненский суд <a href="https://meduza.io/news/2019/01/17/sud-prostil-zhitelyam-groznogo-9-milliardov-rubley-dolgov-za-gaz-ob-etom-prosila-prokuratura-opasavshayasya-protestov" target="_blank">простил</a> жителям города девять миллиардов рублей долга за газ — прокуратура попросила списать задолженность, которая создавала в обществе «социальную напряженность». Об аналогичном списании долгов <a href="https://meduza.io/news/2019/01/19/chuvashskiy-deputat-poprosil-prokurora-zanyatsya-spisaniem-dolgov-naseleniya-za-gaz-po-primeru-chechni" target="_blank">попросили</a> в других регионах, а депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный <a href="https://realty.ria.ru/20190121/1549661643.html" target="_blank">предложил</a> просто простить все долги по ЖКХ по всей стране.
Грозненский суд простил жителям города девять миллиардов рублей долга за газ — прокуратура попросила списать задолженность, которая создавала в обществе «социальную напряженность». Об аналогичном списании долгов попросили в других регионах, а депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил просто простить все долги по ЖКХ по всей стране.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press