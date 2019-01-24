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Собери долги за газ Сложная игра «Медузы» о регионах, задолжавших миллиарды рублей

В январе 2019 года стало известно, что суд в Грозном обязал дочернюю компанию «Газпрома» простить местным жителям долг в размере 9 миллиардов рублей. После этого депутаты нескольких регионов России попросили прокуратуру добиться того же и для других должников. «Газпром» и министр строительства и ЖКХ выступили против. Пока все спорят о долгах, почувствуйте себя на месте компании, которой эти долги нужно собрать. Иначе суд все спишет!

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Редактор игры: Султан Сулейманов. Разработчик: Илья Борисов. Дизайнер: Ярослав Максимов. Данные о долгах жителей регионов по состоянию на 1 декабря 2018 года предоставлены компанией «Газпром межрегионгаз» (опубликованы в ТАСС)