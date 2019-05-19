Поставки чистой российской нефти в Польшу начнутся 20 мая

по нефтепроводу «Дружба» начнет поступать в Польшу 20 мая. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

«Что касается южного направления, там тоже идет нормализация ситуации. Мы ожидаем, что в течение нескольких дней кондиционная нефть поступит на границу Словакии», — сказал министр.

Белоруссия начала получать чистую нефть из России 2 мая. Ее невозможно было сразу переправить в Польшу, так как на белорусских НПЗ скопились излишки загрязненной нефти.

Прямые убытки от загрязнения нефти Новак оценивал в 100 миллионов долларов.