Белоруссия получила «чистую» нефть из России

Российская нефть, соответствующая требованиям, поступила по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим». Начата закачка нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

«Чистая» нефть начала поступать в Белоруссию после того, как партия загрязненной органическими хлоридами нефти была выведена из нефтепровода «Дружба» в хранилища станции «Унеча» в Брянской области.

Ранее белорусская сторона сообщала, что до Мозырского НПЗ нефть, соответствующая требованиям, дойдет 4 мая. Возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского НПЗ заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов и перестала принимать российскую нефть для транзита через свою территорию.

В компании «Транснефть» назвали загрязнение нефти умышленным, добавив, что возбуждено уголовное дело.