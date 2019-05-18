Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Свердловской области 20 мая опубликуют перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на обращение главы региона Евгения Куйвашева.

В обращении, текст которого опубликовало издание, Куйвашев пообещал, что, помимо сквера, на месте которого изначально собирались построить храм, в перечне будет еще не менее четырех возможных площадок.

«Этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение», — заявил губернатор Свердловской области.

13 мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади в центре города, где сейчас находится сквер. После трех дней протестов Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга насчет строительства храма. Городская администрация согласилась. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановлены.