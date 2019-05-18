Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма в Екатеринбурге
Власти Свердловской области 20 мая опубликуют перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на обращение главы региона Евгения Куйвашева.
В обращении, текст которого опубликовало издание, Куйвашев пообещал, что, помимо сквера, на месте которого изначально собирались построить храм, в перечне будет еще не менее четырех возможных площадок.
«Этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение», — заявил губернатор Свердловской области.
Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области — одинаково ценно.
13 мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади в центре города, где сейчас находится сквер. После трех дней протестов Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга насчет строительства храма. Городская администрация согласилась. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановлены.