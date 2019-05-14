В Ярославле возбудили уголовное дело о вандализме из-за оскорбительного граффити о Путине

Полиция возбудила уголовное дело о из-за оскорбительной надписи на здании управления МВД по Ярославской области, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Об этом стало известно 14 мая в ходе рассмотрения в Кировском суде Ярославля административного дела о неуважении к власти из-за оскорбляющего граффити.

Протокол был составлен на жителя Ярославля Кирилла Попутникова, который сфотографировал надпись, а затем опубликовал снимок в фейсбуке.

По данным организации «Апология протеста», на суде в материалы дела было внесено экспертное заключение, в котором не установлена связь между надписью на здании МВД и президентом России. «Это значит, что состава правонарушения нет», — отмечают правозащитники.

Решение суда по делу Попутникова будет оглашено после 16:00 14 мая.