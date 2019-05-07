На жителя Ярославля составили протокол о неуважении к власти за снимок оскорбительного граффити про Путина

На жителя Ярославля Кирилла Попутникова составили административный протокол о из-за того, что он выложил на своей странице в фейсбуке фотографию граффити «Путин *****» на здании регионального МВД. Копию протокола Попутников опубликовал в фейсбуке.

Согласно протоколу, 31 марта Попутников проезжал мимо здания МВД, увидел граффити и решил его сфотографировать. В тот же день он выложил фото в фейсбуке, «осознавая противоправность своих действий» и «понимая неприличное значение слова». Снимок Попутникова опубликовали 28 сообществ во «ВКонтакте», утверждает полиция.

В протоколе указано, что слово, которым назван Путин, «относится к грубой брани», «подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин» и «часто используется безотносительно к сексуальной ориентации для выражения негативного, ироничного или пренебрежительного отношения к человеку».

Ранее Попутников заявил изданию «7×7», что из-за публикации фотографии его вызывали к дознавателю. Он пришел в полицию без адвоката и заявил, что выложил снимок, чтобы «привлечь внимание к акту вандализма».

Граффити про Путина появилось на здании управления МВД по Ярославской области 31 марта. Об этом написали местные СМИ, Роскомнадзор потребовал от них удалить новости. Ведомство объяснило это «профилактической работой» по о неуважении к власти. Требование Роскомнадзора выполнили не менее пяти ярославских изданий.