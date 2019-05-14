«Объявили врагов народа». Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» рассказал свою версию событий

Руководители компании «Нефтеперевалка» стали обвиняемыми по из-за того, что в нефтяных пробах компании «специально нашли» завышенное содержание хлоридов. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил один из фигурантов дела, бизнесмен Роман Трушев.

«Премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот, объявили врагов народа», — заявил он.

Качество нефти, которая оказалась загрязнена, должно было проверяться с участием представителей «Транснефти», считает бизнесмен. Трушев потребовал, «чтобы прошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал , чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников».

Предприниматель отметил, что «Нефтеперевалка» отправляла в «Дружбу» слишком мало нефти, чтобы нанести серьезный ущерб. «По моей информации, большое содержание хлорорганики в апреле было у „Татнефти“, но этот факт не проверяется следственными органами», — сказал Трушев. Компания «Татнефть» отрицает, что использует хлорорганику.

Двое из четверых арестованных по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» — это директор и заместитель директора компании «Нефтеперевалка», владеющей узлом приема нефти, который «Транснефть» назвала источником загрязнения. Построил этот узел Роман Трушев. Он объявлен в международный розыск. Сейчас бизнесмен находится в Германии.