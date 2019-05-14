Акция против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга проходила без значительных нарушений общественного порядка. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

«Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий», — сказал Бидонько.

По свидетельствам очевидцев, в сквере протестующим противостояли организованные группы молодых людей спортивного телосложения. Они вступали в столкновения и потасовки с участниками акции; один из них распылил баллончик с газом.

Полиция в происходящее практически не вмешивалась. Ближе к ночи полицейские задержали нескольких участников акции, после чего покинули район.