«Не было допущено потасовок или противоправных действий». Власти Свердловской области — об акции в Екатеринбурге
Акция против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга проходила без значительных нарушений общественного порядка. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
«Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий», — сказал Бидонько.
Он добавил, что во вторник планируется провести совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. По словам вице-губернатора, вопрос о строительстве собора прошел публичные слушания, получено разрешение на строительство, то есть "все процедуры соблюдены".
По свидетельствам очевидцев, в сквере протестующим противостояли организованные группы молодых людей спортивного телосложения. Они вступали в столкновения и потасовки с участниками акции; один из них распылил баллончик с газом.
Полиция в происходящее практически не вмешивалась. Ближе к ночи полицейские задержали нескольких участников акции, после чего покинули район.