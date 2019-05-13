Столкновения противников и сторонников строительства храма в Екатеринбурге. Главное

Дмитрий Андреев / «Медуза»

В Екатеринбурге на месте сквера у местного театра собираются построить храм святой Екатерины. Предполагается, что строительство завершится в 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие, и храм станет важным туристическим объектом. Опросы показывали, что 21% горожан относятся к строительству отрицательно — одним из ключевых аргументов противников является нехватка парков в городе. Противники строительства собирали подписи за его отмену, а также регулярно проводили уличные акции.

Утром 13 мая сквер огородили забором, чтобы начать работы. После того как фотографии ограждений разошлись по социальным сетям, противники строительства начали собираться в сквере на стихийную акцию: примерно к шести часам вечера (16:00 мск) туда пришли несколько сотен человек, позже их число увеличилось до нескольких тысяч. Собравшимся удалось повалить забор и попасть на территорию сквера, также они начали устанавливать палатку, чтобы остаться на дежурство на ночь. Несколько активистов пытались перекрыть дорогу, но им не дала этого сделать полиция.

На акцию приехали молодые люди спортивного телосложения. Они обступили строительную палатку, в которой, по неподтвержденным данным, находился первый символический камень храма, и вступили в столкновения с противниками строительства. Очевидцы говорили о примерно нескольких сотнях агрессивно настроенных молодых людей. Им удалось восстановить забор по всему периметру. Протестующих оттеснили, а тех, кто остался внутри ограждения, постепенно выпускали из-за него.

Полиция до позднего вечера не вмешивалась в происходящее. Как рассказали участники акции, молодые люди, защищавшие забор, избили нескольких противников строительства. Помимо этого, некоторые из них распыляли газ из баллончиков. Полиция долгое время не вмешивалась в происходящее и лишь поздно вечером протестующих и защитников строительства храма начали выборочно задерживать и сажать в автозаки. При этом полицейские попытались задержать человека, распылившего газ, но его соратники не позволили этого сделать. Около полуночи (22:00 мск) полиция через громкоговоритель призвала собравшихся разойтись, но активных действий по разгону людей предпринимать не стала. Пока значительная часть участников акции продолжает находиться на площади.

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Григорий Левченко