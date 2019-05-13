URA.ru: против участников митинга против строительства храма в Екатеринбурге применили слезоточивый газ

Против участников митинга против строительства храма в Екатеринбурге применили слезоточивый газ. Об этом сообщают URA.ru и «МБХ Медиа» со ссылкой на очевидцев.

Корреспонденты Znak.com с места событий, в свою очередь, информацию о применении газа не подтверждают. По данным издания, отдельные сторонники строительства храма локально применяли газовые баллончики.

Вечером на месте акции появились группы молодых людей спортивного телосложения, которые начали избивать и теснить протестующих. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Храм святой Екатерины планируют построить на месте сквера возле Свердловского академического театра драмы. Утром 13 мая сквер огородили забором, после чего противники строительства повалили его.