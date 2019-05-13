Участники акции в Екатеринбурге повалили забор вокруг сквера, который вырубят ради строительства храма

Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту сквера, на территории которого местная епархия РПЦ собирается построить храм. Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Акция началась в 19:00 по местному времени (17:00 по Москве). Журналисты, которые на ней присутствуют, рассказали «Медузе», что около сквера собрались до двух тысяч человек. Как пишет «Екатеринбург онлайн», участники акции образовали цепь вокруг ограждения, окружающего сквер, и повалили его. Прорвавшиеся за забор люди стали требовать приезда мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Также они начали установку палатки, чтобы переночевать в сквере.

Ura.ru сообщает, что в сквер прорвались несколько сотен человек. Они окружили палатку сотрудников Росгвардии, взявших под охрану территорию строительства храма, и начали водить вокруг них хоровод, выкрикивая фразу: «Мы за сквер!».

Парк возле Свердловского академического театра драмы оградили забором утром 13 мая. Возле него начали дежурить сотрудники Росгвардии. Днем в сквере задержали активистку Алену Смышляеву, которая повалила одну из секций ограждения и забралась на дерево. По словам активистки, на нее составили протокол о . Позже женщину отпустили из полиции.

Екатеринбургская епархия РПЦ планирует построить на месте сквера у театра драмы храм Святой Екатерины. В марте в акции против вырубки сквера приняли участие несколько сотен человек. Позже в сквере провели массовый молебен в поддержку строительства церкви.

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