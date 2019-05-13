Оргкомитет Каннского фестиваля пообещал разобраться с российским сайтом, продающим билеты на показы за несколько тысяч евро

Организаторы Каннского кинофестиваля начали разбирательство в отношении российского сайта, предлагающего за несколько тысяч евро приобрести билеты на показы и другие мероприятия в рамках кинофорума.

Об этом сообщил РБК глава регистрационного бюро фестиваля Хосе Сепела, подчеркнув, что «этот сайт абсолютно нелегальный».

Речь идет о сайте консьерж-службы cannes-tickets.com. На нем, в частности, предлагаются билеты на церемонию открытия кинофестиваля по цене от 3915 евро и на конкурсные показы — от 2601 евро. За возможность посетить вечеринку Vanity Fair, проходящую во время фестиваля, предлагается заплатить от 5955 евро.

На сайте утверждается, что продаются «официальные билеты» на Каннский фестиваль, которые агент закупает от своего имени, но за счет клиента за соответствующее вознаграждение. Из контактной информации на cannes-tickets.com указаны только электронная почта и форма обратной связи. Другие данные, включая юридическое лицо, на сайте отсутствуют.

Международный Каннский кинофестиваль (в 2019 году он пройдет с 14 по 25 мая) один из самых престижных. Кроме конкурсных и внеконкурсных программ в рамках Каннского кинофестиваля также проводятся светские мероприятия, например, благотворительный аукцион amfAR, на котором собираются средства для борьбы со СПИДом.