Российская короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля

Короткометражный фильм режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» вошел в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. Всего в конкурсе участвуют 17 фильмов из разных киношкол мира. Список участников опубликован на сайте фестиваля 19 апреля.

Олеся Яковлева

Главную роль в фильме сыграл фронтмен группы Shortparis Николай Комягин. О сюжете короткометражки информации нет.

Олеся Яковлева родилась во Владивостоке, сейчас учится на режиссера в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, сообщает «Киноафиша».

В этом году жюри Cinéfondation возглавляет французский режиссер Клер Дени.