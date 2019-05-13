Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко решила баллотироваться в думу Ростова-на-Дону. С января она находится под домашним арестом

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Об этом в фейсбуке сообщила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

Партия «Гражданская инициатива» (или «Партия перемен») поддержала решение Шевченко. Активистка возглавляет региональное отделение этой партии в Ростовской области.

Анастасия Шевченко — первая в России обвиняемая по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций. С 23 января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. В конце января ее 17-летняя дочь умерла в больнице.