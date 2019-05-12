«Данная информация представляет собой „фейк-ньюс“». Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании расследования финала шоу «Голос.Дети»

Семья победительницы шоу «Голос.Дети» не пыталась засекретить результаты расследования итогов голосования в финале программы. Об этом заявил директор певицы Алсу Сергей Фадеев.

Ранее 12 мая издание Baza сообщило в своем телеграм-канале без ссылок на источник информации, что отец победительницы шоу, банкир Ян Абрамов якобы потребовал от голландской компании Talpa, владеющей правами на шоу, засекретить результаты проверки финала, поскольку «сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю девочки».

«Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами. Данная информация является ложной, представляет собой „фейк-ньюс“ с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребенка и манипулирования общественным мнением», — цитирует слова Фадеева «Интерфакс».

Представители Первого канала, транслировавшего шоу, также заявили, что ничего не знают о слухах про засекречивание расследования.

После победы Микеллы Абрамовой в шоу «Голос.Дети» Первый канал объявил, что обнаружил «некоторые аномальности» в результатах голосования и назначил проверку. Ею занимается компания по кибербезопасности Group-IB. Отчет обещали опубликовать в открытом доступе.