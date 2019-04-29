Первый канал поручил партнеру Интерпола расследовать финал шоу «Голос.Дети»

Первый канал привлек компанию по кибербезопасности Group-IB для проверки результатов голосования в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети», где обнаружили « ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В ходе независимого расследования компания оценит информационную безопасность системы подсчета голосов и проведет «технико-криминалистический анализ звонков и SMS на предмет возможной накрутки голосов».

Отчет Group-IB о расследовании будет опубликован в открытом доступе, его смогут перепроверить сторонние специалисты, добавили на Первом канале.

Компания Group-IB — официальный партнер Интерпола. Экспертов компании привлекают к расследованиям компьютерных, финансовых, корпоративных преступлений по всему миру. В России с Group-IB сотрудничают ФСБ, МВД, Следственный комитет.