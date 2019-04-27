Опубликован протокол финала «Голос.Дети». Микелла Абрамова набрала 92% в голосовании по телефону (без учета SMS)

Первый канал опубликовал протокол онлайн-голосования во время финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Из него следует, что через систему телефонных звонков победившая Микелла Абрамова (номер 07 — 36 428 звонков) набрала почти 92% голосов в тройке суперфиналистов, куда вышли также Валерий Кузаков (номер 02 — 1097 звонков) и Ержан Максим (номер 06 — 2168 звонков).

Если брать в расчет только голоса по SMS, то Абрамова набрала почти 53%. При сложении всех голосов (и по телефонному звонку, и по SMS), Абрамова набрала 59% голосов среди тройки участников, вышедших в суперфинал.

Финал и суперфинал проходят в один вечер. В опубликованном протоколе голоса, полученные во втором этапе, никак отдельно не обозначены (дается общее количество звонков и SMS по каждому участнику за весь вечер). Этим можно объяснить тот факт, что сложение голосов суперфиналистов не дает итоговый результат Абрамовой 56,5%, показанный в эфире 26 апреля. Когда появились аномальные «телефонные» голоса за Абрамову (во время выступления девяти участников финала или уже в суперфинале), также не сообщается.

«Публикация итогового протокола — самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу „Голос. Дети“», — прокомментировал директор Первого канала Константин Эрнст публикацию результатов.

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