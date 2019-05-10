Главный редактор телеграм-канала Mash сообщил об обысках в редакции

Правоохранительные органы провели 9 мая обыски в редакции телеграм-канала Mash, сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Иксанов назвал «чистой правдой» информацию о том, что «правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников». Главред Mash не назвал причину обысков.

Максим Иксанов уточнил в беседе с РБК, что одного из сотрудников Mash задержали. «Его допрашивали сутки и так и не допустили к нему наших адвокатов», — рассказал Иксанов. По его словам, 9 мая сотрудников канала увозили на допросы, не объясняя причин.

Телеграм-канал «Код Дурова» сообщил со ссылкой на источник, что обыски прошли после того, как несколько сотрудников Mash 8 мая пытались проникнуть в аэропорт Шереметьево, чтобы получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и пилотов самолета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», . Эта информация не подтверждена.

В МВД России и СК пока не комментировали обыски в Mash.

По оценке Tgstat, Mash — третий телеграм-канал в России по числу подписчиков. На него подписаны почти 570 тысяч пользователей.