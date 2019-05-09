Северная Корея провела вторые запуски ракет за пять дней

Северная Корея провела 9 мая новый запуск ракет, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ракеты были выпущены с базы в районе Сино-Ри, где, по данным аналитиков, располагается возможный штаб стратегических ракетных войск КНДР.

Тип запущенных боеприпасов пока не определен. Где они упали, также неизвестно. Предполагается, что ракеты пролетели через всю территорию КНДР и упали в Восточном море.

Запуск ракет провели спустя пять дней после того, как в КНДР запустили несколько ракет малой дальности.