КНДР испытала несколько ракет малой дальности

Власти Северной Кореи провели запуски нескольких ракет малой дальности, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Запуски были осуществлены утром 4 мая с территории города Вонсан на юго-востоке КНДР в сторону Японского моря. Ракеты пролетели от 70 до 200 километров.

В связи с запусками в администрации президента Южной Кореи состоялось экстренное совещание. О запусках информированы власти США и Японии.

Военные Южной Кореи пока точно не установили тип ракет, но отмечают, что это, вероятно, первые испытания в КНДР с момента запуска межконтинентальных баллистических ракет в ноябре 2017 года.

По мнению экспертов, новые запуски можно рассматривать как ответ Северной Кореи на неудачный саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое в феврале 2019 года.