Ким Чен Ын впервые встретился с Владимиром Путиным. Переговоры закончились ничем

Алексей Никольский / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

25 апреля во Владивостоке состоялись первые в истории переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном, который с 2011 года возглавляет КНДР. Саммит организовали в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Встреча, ставшая всего лишь шестым подобным мероприятием с участием Ким Чен Ына, продлилась три с половиной часа, но никаких совместных заявлений по итогам сделано не было. Эксперты отмечают, что для обеих стран переговоры носили скорее символический характер.

Информация о саммите долго держалась в секрете по настоянию северокорейской стороны. Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде, которым пользовался еще его отец — Ким Чен Ир. Накануне на приграничной станции Хасан главу КНДР встречал хлебом-солью губернатор Приморья Олег Кожемяко. Помимо значительной делегации из более 200 человек, лидер КНДР привез с собой персональный лимузин для передвижения по Владивостоку. По данным «Коммерсанта», ради этого даже пришлось спешно на 20 сантиметров углубить выезд на городском вокзале, поскольку машина не проходила в проем.

Ким Чен Ын опоздал на встречу с Владимиром Путиным. Северокорейский лидер остановился в гостинице при ДВФУ, но все равно не успел приехать к началу встречи. Владимиру Путину, который сам часто задерживается перед переговорами на высшем уровне, пришлось ожидать главу КНДР около получаса. «Спасибо, что приехали», — сказал Путин своему коллеге, когда тот появился у зала переговоров.

Ким Чен Ын во Владивостоке Meduza

Переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном продлились два часа. Затем стороны еще полтора часа поговорили в расширенном составе. По итогам встречи не было подписано каких-либо документов или деклараций. Главы государства также не сделали совместного заявления. Они лишь сообщили, что обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Беседа была названа конструктивной.

Эксперты отмечают, что для КНДР встреча с Путиным могла стать инструментом на переговорах с США. Встреча глав России и Северной Кореи готовилась около трех лет, однако в КНДР решились на переговоры только после провала второго саммита с президентом США в Ханое. На КНДР наложены жесткие экономические санкции, и ради их смягчения Ким Чен Ын был готов пойти на уступки по ядерной программе. США не устроили половинчатые меры, и санкции остались в силе. Как объяснял в интервью «Фонтанке» один из главных экспертов по Северной Корее, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, Ким Чен Ын маневрирует перед возможными следующими переговорами с Трампом.

Для России эта встреча — тоже лишь показательный жест. По мнению Ланькова, переговоры позволяют Москве подчеркнуть важность своей роли в переговорах по корейской проблеме. В действительности же Путина устраивает статус-кво в регионе. Москва, вероятно, будет пытаться вернуть формат шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР (совещания с участием России, Китая, Японии, США, Северной и Южной Кореи), однако ясно, что главные переговоры по ядерному разоружению на данный момент все же ведутся между США и КНДР тет-а-тет.

Подготовка к саммиту значительно изменила жизнь Владивостока. В городе появилось больше полицейских, вокзальную площадь отмыли с мылом, маршруты городского транспорта временно изменили. Университет, где состоялись переговоры, полностью закрывать не стали, хотя на территории кампуса ввели более строгий пропускной режим для студентов.

Сразу после саммита Владимир Путин отправится на международный форум в Китай, а лидер КНДР задержится в городе еще на день. Он планирует посмотреть балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра, сходить в музей Тихоокеанского флота России и местный океанариум. Отдельный пункт программы — посещение памятных мест, где ранее бывал отец Кима — гостиничного номера в отеле «Гавань» (там Ким Чен Ир останавливался в 2002 году) и хлебозавода «Владхлеб», где в том же 2002-м северокорейскую делегацию угощали фирменным «угольным» хлебом черного цвета с добавлением активированного угля.

Александр Филимонов