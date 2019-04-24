Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край на бронепоезде.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в сторис в инстаграме несколько коротких роликов с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.

«Я рад оказаться на российской земле», — сказал Ким Чен Ын при встрече с российскими чиновниками (его слова приводит пресс-служба губернатора края).

«Интерфакс» отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах. Местный депутат Наталья Карпова это отрицает: по ее словам, он «обмакнул в соль кусок каравая и съел».

25 апреля во Владивостоке пройдет первая встреча Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.