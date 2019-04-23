Кремль подтвердил встречу Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, ранее журналистам не предоставляли официальной информации о дате и месте встречи президента России с лидером КНДР по договоренности с северокорейской стороной.

Кремль подтвердил факт встречи Путина и Ким Чен Ына 18 апреля. Утром 23 апреля это также сделала северокорейская сторона.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что переговоры двух лидеров пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, который расположен в нескольких километрах от Владивостока. По данным издания, Ким Чен Ын приедет в Россию 24 апреля на том же бронепоезде, на котором в 2002 году приезжал его отец Ким Чен Ир.

Ким Чен Ын, который руководит КНДР с 2011 года, ни разу не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным.