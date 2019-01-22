В КНДР нашли тайную штаб-квартиру ракетных войск

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне обнаружил в Северной Корее ракетную базу Сино-ри, возможную штаб-квартиру ракетных войск страны.

На сайте проекта центра Beyond Parallel сообщается, что это одна из 20 тайных ракетных баз, найденных в КНДР. Она находится в более чем 200 километрах к северу от демилитаризованной зоны. На ней развернуты баллистические ракеты «Нодон-1» и, возможно, «Пуккыксон-2». Эксперты считают, что с базы можно атаковать цели в Южной Корее и Японии.

В CSIS считают, что база Сино-ри не станет предметом переговоров США и КНДР о сворачивании северокорейской ядерной программы. Поскольку об этой базе ничего не известно, она не подлежит проверке, сказано в докладе центра.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на первой встрече в июне 2018 года подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».

Белый дом сообщил в январе, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся во второй раз в конце февраля. По неподтвержденным данным, встреча может состояться во Вьетнаме.