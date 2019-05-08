«Аэрофлот» за сутки отменил или задержал 11 рейсов Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Аэрофлот» за последние сутки отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполняться через аэропорт Шереметьево самолетами Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные электронных табло аэропортов.

Вечером 7 мая был задержан рейс из Москвы в Ригу: лайнер должен был отправиться в 22:55, вылетел только в 01:09. Утром 8 мая задержали рейс из Москвы в Минск.

Кроме того, утром 8 мая был отменен рейс из . Также отмены коснулись перелетов из Москвы в Пермь, Нижний Новгород, — и обратных рейсов.

«Аэрофлот» пока не прокомментировал ситуацию.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.