«Аэрофлот» за сутки отменил или задержал 11 рейсов Sukhoi Superjet 100
Авиакомпания «Аэрофлот» за последние сутки отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполняться через аэропорт Шереметьево самолетами Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные электронных табло аэропортов.
Вечером 7 мая был задержан рейс из Москвы в Ригу: лайнер должен был отправиться в 22:55, вылетел только в 01:09. Утром 8 мая задержали рейс из Москвы в Минск.
Кроме того, утром 8 мая был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву. Также отмены коснулись перелетов из Москвы в Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород — и обратных рейсов.
«Аэрофлот» пока не прокомментировал ситуацию.
«Я думаю, это [такое количество отмен или переносов рейсов] из-за пристального внимания экипажа к состоянию самолета. При малейшем подозрении, экипаж подает заявку об неисправности и отказывается выходить в рейс», — сказал РБК эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник МАК Сергей Ковалев.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.