«Левада-центр»: четверть россиян считает аресты высокопоставленных чиновников отвлечением от проблем в экономике

Каждый третий россиянин испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников, следует из апрельского опроса «Левада-центра», результаты которого опубликовали «Ведомости».

Большая часть участников опроса (40%) не испытывает от этого никаких особых чувств, еще 14% сказали, что их раздражают аресты. В основном удовлетворение от арестов испытывают пожилые малообразованные люди, сообщил директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Только четверть опрошенных считает аресты проявлением серьезной борьбы с коррупцией. Каждый третий назвал это борьбой за передел сфер влияния, еще четверть респондентов — отвлечением внимания граждан от реальных проблем в экономике.

В конце января были задержаны сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Арашукова-младшего обвинили в организации двух убийств в 2010 году, а Арашукова-старшего и его соратников — в хищении газа на 30 миллиардов рублей.

В марте по делу о мошенничестве был задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

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