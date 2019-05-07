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Бортпроводника, погибшего в катастрофе SSJ 100, предложат посмертно наградить орденом Мужества

Интерфакс
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Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента России Владимира Путина посмертно наградить орденом Мужества бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при катастрофе суперджета в Шереметьево. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что 21-летний Моисеев погиб, помогая пассажирам в задней части самолета, которая была охвачена огнем.

Также Минтранс хочет представить к награде бортпроводниц суперджета Татьяну Касаткину и Ксению Фогель, также помогавших эвакуировать людей из горящего лайнера.

Авиакомпания «Аэрофлот» которой принадлежал сгоревший суперджет, пообещала выплачивать семье Максима Моисеева зарплату бортпроводника до совершеннолетия его брата Артема, который родился в 2015 году. 

Всего семьи погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 получат по девять миллионов рублей. В эту сумму входят страховые и региональные выплаты, а также компенсация от «Аэрофлота».

Катастрофа суперджета в Шереметьево