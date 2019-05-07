Аэропорт Шереметьево опубликовал поминутную хронологию катастрофы SSJ 100

Аэропорт Шереметьево выложил на своем сайте поминутную хронологию суперджета авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая.

Экипаж самолета доложил о возврате в Шереметьево в 18:12 — через 10 минут после вылета. Причиной возврата был назван отказ радиосвязи. Суперджет приземлился в 18:30 и при посадке загорелся. В 18:31 началась эвакуация пассажиров, а в 18:32 к лайнеру прибыл первый пожарный расчет. Через три минуты спасатели вошли в горящий самолет. В 18:48 суперджет был потушен.

Аэропорт отметил, что первые пожарные прибыли к SSJ 100 через минуту после объявления сигнала «Тревога» при нормативе в три минуты.