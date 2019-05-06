В Мурманской области объявили трехдневный траур по погибшим в катастрофе в Шереметьево

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур по людям, погибшим при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом в фейсбуке сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис.

Врио губернатора сообщил журналистам, что семьи погибших пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва-Мурманск получат компенсации в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

В катастрофе в Шереметьево, по данным Следственного комитета, погиб 41 человек и выжили 37. По информации Минздрава, выжили 38 человек.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя несколько минут после вылета. При посадке лайнер загорелся.