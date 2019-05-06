У сгоревшего в Шереметьево Superjet был технический сбой год назад

У самолета Superjet, при посадке в Шереметьево, ранее был зафиксирован только один серьезный технический сбой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

В январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но тогда полет завершился благополучно, рассказал собеседник «Коммерсанта». Он не уточнил детали инцидента.

По словам источника издания, сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан «Аэрофлоту» в сентябре 2017 года. Он имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.

Самолеты Superjet в авиационной отрасли известны частыми неисправностями, обычно связанными с двигателями. Но до этого с ними произошла только одна катастрофа с человеческими жертвами. В мае 2012 года Superjet, выполнявший показательный полет в Индонезии, врезался в склон горы. На борту самолета находились 45 человек, все они погибли. Причиной крушения назвали ошибки пилотов и диспетчеров.